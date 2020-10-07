التجارة العالمية : مزيد من النتائج السلبية إذا عاد فيروس كورونا للظهور

2020/10/07 | 10:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – قالت منظمة التجارة العالمية إن التجارة العالمية ستنكمش بشكل أقل حدة هذا العام عما كان متوقعا في السابق، مؤكدة ، قد يكون هناك مزيد من النتائج السلبية إذا عاد فيروس كورونا للظهور مجددا في الربع الرابع”.وتتوقع المنظمة ومقرها جنيف أن تنخفض تجارة السلع بنسبة 9.2٪ في عام 2020 وأن تنمو بنسبة […]

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