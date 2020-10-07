الهند.. إصابات كورونا ترتفع إلى 6.76 مليون

2020/10/07 | 10:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 72049 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 6.76 مليون حالة.وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس ارتفع بواقع 986 حالة، ليبلغ 104555 حالة وفاة.وكان عدد الوفيات تجاوز مئة ألف يوم السبت الماضي، لتصبح الهند ثالث بلد بالعالم يجتاز هذا الحاجز، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، ولا يظهر الوباء فيها أي علامة على التراجع.وخففت السلطات الهندية الأسبوع الماضي بعض القيود وسمحت للولايات بفتح المدارس ودور العرض السينمائي.



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