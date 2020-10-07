صادقون : هيئة الحشد تتحمل مسؤولية متابعة ملف المفسوخة عقودهم

2020/10/07 | 10:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – حمل النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم، هيئة الحشد الشعبي مسؤولية متابعة موضوع المفسوخة عقودهم من منتسبيها الذين مازالوا يطالبون بعودتهم اسوة باقرانهم في الاجهزة الامنية الاخرى، مؤكدا انه لن يصوت على موازنة لاتحتوي على تخصيصات المفسوخة عقودهم.وقال كريم في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، ان “هيئة الحشد الشعبي […]

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