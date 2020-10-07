حاولوا قتل صيادين مصريين ونشطاء شيوعيين.. اليونان تترقب محاكمة

2020/10/07 | 10:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتشر مئات عناصر الشرطة في أثينا تمهيدا لصدور الحكم في إحدى أهم المحاكمات في التاريخ السياسي الحديث لليونان بحق قادة حزب "الفجر الذهبي" للنازيين الجدد المتهمين بتشكيل "منظمة إجرامية".

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