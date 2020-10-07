المتحدث باسم سلطة الطيران المدني: لم نتسلم كتاباً رسمياً من إيران بإلغاء تراخيص رحلات

2020/10/07 | 10:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت سلطة الطيران المدني، عدم تلقيها كتاباً رسمياً من الجانب الإيراني بإلغاء تراخيص رحلات الخطوط الجوية العراقية.

المتحدث باسم السلطة جهاد الديوان قال إن سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية، لم يصل لهما أي تبليغ رسمي من الجانب الإيراني بشأن إلغاء تراخيص الخطوط الجوية العراقية، مبينا ان الرحلات الجوية معلقة منذ الخامس والعشرين من أيلول الماضي ولغاية التاسع من شهر تشرين الأول الجاري.

وكانت منظمة الطيران المدني الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق إلغاء تراخيص رحلات الخطوط الجوية العراقية حتى إشعار آخر.

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