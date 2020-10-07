الإعلام الأمني: بعض المندسين افتعلوا احتكاكا مع القوة الأمنية المكلفة بحماية الزائرين

2020/10/07 | 10:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت خلية الإعلام الأمني، بياناً بخصوص الأحداث التي شهدتها محافظة كربلاء، فيما أكدت أن جميع الأمور تحت سيطرة القوات المكلفة بتأمين زيارة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وقالت الخلية في بيان، إنه خلال مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، في مدينة كربلاء، تجمعت أعداد من المتظاهرين من مختلف المحافظات، في ساحة التربية بالمحافظة وتوجهوا باتجاه باب القبلة وحاولوا الدخول من طريق غير مخصص للدخول.

وأضافت، ان بعض المندسين افتعلوا احتكاكا من خلال رمي الحجارة باتجاه القوة الامنية المكلفة بحماية الزائرين، وجرى التعامل الفوري والمسؤول معهم ومنعهم مِن إحداث بلبلة بمخالفة الاجراءات الأمنية.

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