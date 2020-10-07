إيقاف تصدير البضائع الايرانية للعراق عبر منفذ جذابة لمدة يومين

2020/10/07 | 10:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن حاكم دشت آزادكان حميد سيلاوي، عن إغلاق معبر جذابه الحدودي ليومي الخميس 8 تشرين الأول/أكتوبر (يوم الأربعين) والجمعة 9 أكتوبر، مضيفا أن المعبر يستأنف بعد ذلك نشاطه الطبيعي بتصدير السلع غير النفطية الى العراق.

وأكد سيلاوي، وفقا لوسائل اعلام ايرانية، أنه لم يذهب أي زائر الى حدود جذابه خلال الأيام الأخيرة بهدف التوجه الى المدن المقدسة في العراق، بفضل الإعلام والتوجيهات التوعوية الجيدة بهذا الخصوص.

وشدد حاكم دشت آزادكان على عدم إمكانية إعادة فتح معبر جذابه أمام زوار العتبات المقدسة نظرا للمخاطر التي يتضمنها تفشي وباء كورونا.

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