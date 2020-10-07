صحة كربلاء تسجل أول وفاة من نوعها بكورونا

2020/10/07 | 10:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت دائرة صحة كربلاء، أول حالة وفاة من نوعها بفيروس كورونا في المحافظة.

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