"غوغل" تطلق حقيبة ظهر ذكية تتحكم بهاتفك

2020/10/07 | 10:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت شركة "غوغل"، عملاق التكنولوجيا الأمريكية، عن حقيبة ذكية للظهر بمواصفات تقنية متطورة، بحسب الشركة، يمكنها التحكم في الهاتف الشخصي لحاملها، وتم تصنيعها بالشراكة مع شركة "سامسونايت" الشهيرة لصناعة الحقائب.

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