انتاج ٥٠٠ ألف اسطوانة غاز للمواكب الحسينية والمواطنين في كربلاء

2020/10/07 | 10:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..أعلنت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، الأربعاء، عن انتاج ٥٠٠ الف اسطوانة غاز لرفد المواكب الحسينية واصحاب المواكب في كربلاء المقدسة.وقال مسؤول فرع الشركة في المحافظة عباس عبد الامير في تصريح لـ/المعلومة/، ان “فرع الشركة رفع من قدرته الانتاجية ضمن خطته للزيارة الاربعينية منذ الأول من شهر صفر حيث انتج خلال هذه الفترة ٥٠٠ الف اسطوانة غاز وزعت على المواكب الحسينية والمواطنين”.واضاف عبد الامير ان “في الايام الاعتيادية ينتج فرع الشركة ١٦ الف اسطوانة يوميا، فيما بلغ عدد الاسطوانات المنتجة هذه الايام ٤٠ ألف لليوم الواحد، تخضع للسيطرة النوعية وعمليات التعفير والتعقيم بسبب جائحة كورونا”.وأشار الى اشتراك فرع الشركة بخطة النقل من خلال عدد من الآليات لمساندة وزارة النقل والوزارات والدوائر التي تشترك بعملية نقل الزائرين.



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