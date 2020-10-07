2020/10/07 | 10:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن بلاده تواجه ما يصل إلى حد "الهجوم الإرهابي" من أذربيجان وتركيا.

وفي حديث لشبكة "سكاي نيوز"، أوضح باشينيان أن ما تفعله تركيا في ناغورني كاراباخ "جزء من استمرار الإبادة الجماعية للأرمن، ومحاولة لإعادة الإمبراطورية العثمانية".وسبق لرئيس وزراء أرمينيا أن اتهم تركيا الجمعة "بالتقدم مرة أخرى على طريق الإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أن جيش أنقرة يقود بشكل مباشر هجوما لقوات أذربيجان على القوات الأرمينية حول إقليم ناغورنو كاراباخ.

وأفاد باشينيان في حديث لصحيفة "لو فيفارو" بأن "الوضع أخطر بكثير (من الاشتباكات السابقة في عام 2016).



سيكون من الأنسب مقارنته بما حدث في عام 1915 عندما قُتل أكثر من 1.5 مليون من الأرمن في أول إبادة جماعية في القرن العشرين".وأضاف: "الدولة التركية التي تواصل إنكار الماضي تغامر مرة أخرى بالسير في طريق الإبادة الجماعية".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرمينيا: نواجه هجوما 'إرهابيا' تشنه تركيا وأذربيجان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرمينيا: نواجه هجوما 'إرهابيا' تشنه تركيا وأذربيجان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).