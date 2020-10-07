نصيف : أحد كبار السياسيين مستفيد من صفقة تكرير النفط في السليمانية

2020/10/07 | 10:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – كشفت النائبة عالية نصيف عن احدى صفقات الفساد المتعلقة بتكرير النفط في أحد مصافي محافظة السليمانية، مبينة أن أحد كبار السياسيين مستفيد من الصفقة .وقالت نصيف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء ، انه في الوقت الذي تشكو فيه المصافي العراقية من عدم ارسال النفط اليها وتخسر ١٤ مليار […]

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