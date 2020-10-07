بعد انخفاض وارداته المالية .. برشلونة يتخد إجراءات جديدة لتعديل شروط العمل

2020/10/07 | 10:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أبلغ نادي برشلونة بشكل رسمي موظفيه ولاعبيه ببدء إجراءات جديدة لتعديل شروط العمل، وذلك نتيجة الانخفاض الكبير في واردات النادي بظل وباء كورونا.وسيتم تطبيق هذا الإجراء على جميع العاملين في النادي، ومن بينهم اللاعبون المحترفون، على أن تستثنى من هذا الإجراء فقط الفئات العمرية المنخفضة.وسيمتد التخفيض الجديد للرواتب طوال الموسم […]

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