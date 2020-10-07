2020/10/07 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحو في أغلب المناطق ورياح خفيفة بالوسط والجنوب.. طقس العراق لليوم واليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحو في أغلب المناطق ورياح خفيفة بالوسط والجنوب.. طقس العراق لليوم واليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).