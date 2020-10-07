جريمة مروعة في النجف… القبض على 3متهمين بالقتل العمد والحكم باعدامهم

2020/10/07 | 10:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – القت وكالة الاستخبارات احدى اجهزة وزارة الداخلية ، القبض على ثلاثة متهمين بالقتل العمد فيما اصدر القضاء حكما” بأعدامهم في النجف الأشرف.وذكر بيان الاستخبارات تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء , انه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٥ حصلت جريمة قتل أحد المواطنين وعقيلتة داخل منزله في حي الرسالة الثانية بمحافظة النجف الأشرف وهو مختار […]

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