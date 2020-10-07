تفاصيل قانونية “مثيرة”: الموظفون “قادرون” على انتزاع تعويضات بمبالغ كبيرة بعد تأخير رواتبهم

2020/10/07 | 10:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الاربعاء، عن امكانية حصول الموظفين على تعويضات مالية من الحكومة بسبب تأخر رواتبهم، تصل إلى ضعف الفرق بين راتب الموظف والحد الأدنى من الرواتب.

وقال العبيدي في إيضاح ورد لـ”يس عراق”، إنه “حسب قانون العمل فان اي مخالفة للفقرات الواردة في قانون العمل يعاقب صاحب العمل بغرامة مخالفة، كما ان صاحب العمل ملزم بدفع تعويض العامل مبلغ مقابل مخالفة تعليمات الاجور “.

وبين أن “الفقرة ٥٣ من قانون العمل تنص على انه يجب دفع الرواتب الشهرية بموعد اقصاه ٥ ايام من انتهاء الشهر “، مشيرًا إلى أنه “بالتأخير الحاصل في القانون فأن الدولة (صاحب العمل) قد خالف وبشكل لا لبس فيه الفقرة ٥٣ من قانون العمل وبمخالفة تتعلق بدفع يقل عن الحد الادنى للاجر “.

وتابع: “عليه تلتزم الدولة بدفع تعويض الى كل موظف يعادل ضعف الفرق بين الاجر المدفوع واجر الحد الادنى”.

وبحسب ما تقدم، فإنه اذا كان راتب الموظف يعادل 700 الف دينار والحد الادنى للاجور يعادل 500 الف دينار، فإن الحكومة ملزمة بدفع تعويض يعادل 400 ألف دينار للموظف.

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