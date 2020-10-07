الصحة العالمية : إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا نهاية عام 2020

2020/10/07 | 10:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – توقع مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية عام 2020.وقال غيبريسوس في نهاية اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة المكون من 34 عضوا : “سنحتاج إلى لقاحات، وهناك أمل في أن يكون اللقاح جاهزاً بحلول نهاية هذا العام”.وتابع: “لذا، فإن الاستثمار في اللقاحات […]

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