الاردن يعلن فرض الحظر الشامل للتجوال وتعليق الدراسة بسبب تفشي كورونا

2020/10/07 | 10:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الأردنية فرض حظر شامل للتجوال في كافة محافظات المملكة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وإعادة نشر قوات الجيش في الشوارع.وتأتي هذه الاجراءات ضمن محاولة التصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا في البلاد.مدير عمليات خلية أزمة … Readmore

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