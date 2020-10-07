التربية تكشف موعد نتائج السادس الاعدادي وتتحدث عن نسب النجاح.. كم بلغ معدل الطالب الأول؟

2020/10/07 | 11:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اكدت وزارة التربية، الثلاثاء، أن إعلان نتائج امتحانات البكالوريا للسادس الإعدادي ستكون في نهاية الأسبوع الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريحات صحفية، إن “لجنة تصحيح الدفاتر الامتحانية تبذل أقصى جهدها في عملية تصحيح الدفاتر من أجل إعلان نتائج امتحانات البكالوريا للصف السادس الإعدادي بأقرب وقت”.

وأضاف أن “وزارة التربية أعطت موعد اولي لإعلان نتائج الصف السادس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي وهو في نهاية الأسبوع الحالي”، مشيرا إلى أن “نسبة النجاح مطمئنة وأفضل من العام الماضي”.

وبلغ معدل الطالب الأول على العراق، الطالبة أديان محمد حسن زويد من مدرسة سما بغداد بمعدل 99,5 بالمئة.

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