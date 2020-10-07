2020/10/07 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

قالت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء (07 تشرين الأول 2020)، إن التجارة العالمية ستنكمش بشكل أقل حدة هذا العام عما كان متوقعا في السابق، لكن التعافي في العام المقبل سيكون أضعف بكثير مما كان متوقعا.

وتوقعت المنظمة في بيان لها، أن "تنخفض تجارة السلع بنسبة 9.2٪ في عام 2020 وأن تنمو بنسبة 7.2٪ في عام .2021 وكانت منظمة التجارة العالمية قد توقعت في أبريل الماضي انخفاض التجارة العالمية بنسبة 12.9٪ على الأقل هذا العام، تليها زيادة بنسبة 21.3٪".

وبحسب شبكة "سي أن بي سي" فإن "محللي منظمة التجارة العالمية، رفعوا مستوى توقعاتهم لعام 2020 بعد زيادة التجارة في يونيو ويوليو، عندما تم رفع الإغلاق بسبب وباء كورونا"، محذرين من أن التوسع التجاري يمكن أن "يتباطأ مجددا بمجرد إزالة التكدس في الصادرات".

وأشارت منظمة التجارة العالمية إلى أنه "قد يكون هناك مزيد من النتائج السلبية إذا عاد فيروس كورونا للظهور مجددا في الربع الرابع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالأرقام.. التجارة العالمية تعلن توقعاتها لما بقي من 2020 وبداية العام المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالأرقام.. التجارة العالمية تعلن توقعاتها لما بقي من 2020 وبداية العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).