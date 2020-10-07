2020/10/07 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

كشف مصدر مقرب من لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم وفريق الكويت الكويتي، علاء عباس، اليوم الاربعاء (7 تشرين الاول 2020)، إن فريق الكويت الكويتي خصم مبلغ (150) ألف دولار من متبقي عقد اللاعب قبل فسخ عقده مع الفريق والتوقيع لجيل فيسنتي البرتغالي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن :"مبلغ عقد اللاعب علاء عباس مع فريق الكويت الكويتي كان (550) ألف دولار كانت حصة فريقه السابق الزوراء (200)ألف دولار مع إعادة مايقارب (40)ألف دولار كمقدم عقد استلمه من الزوراء".

واضاف أن "اللاعب استغرب من خصم الكويت الكويتي (150) ألف دولار بسبب جائحة كورونا وبحجة ان اللاعب غاب عن الفريق خلال مدة الوباء والعودة الى بغداد".

واوضح المصدر :"صافي المبلغ الذي استلمه اللاعب من احترافه مع الكويت الكويتي مايقارب (150) ألف دولار".

وكان مصدر مقرب من لاعب المنتخب العراقي وفريق الكويت الكويتي علاء قد اكد الثلاثاء (6 تشرين الاول 2020)، أن اللاعب وقع مع فريق جيل فيسنتي الذي ينشط بالدوري البرتغالي الممتاز.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم )،إن:" علاء عباس اوقف مفاوضاته مع فريق الشرطة والتي كانت جارية حتى عصر اليوم ليعلن عن تعاقده مع فريق جيل فسينتي البرتغالي الذي ينشط بدوري الكرة الممتاز بالبرتغال".

واضاف، أن "اللاعب سيصل يوم الخميس المقبل الى بغداد لمراجعة السفارة البرتغالية واتمام الاجراءات الخاصة بسمة دخوله الى البرتغال".

ويحتل جيل فسينتي المركز السابع بالدوري البرتغالي بـ 4 نقاط من مباراتين فاز بواحدة وتعادل بالثانية حيث يتصدر الدوري بـ 9 نقاط من ثلاث حالات فوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكويت الكويتي يخصم (150) ألف دولار من متبقي عقد علاء عباس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكويت الكويتي يخصم (150) ألف دولار من متبقي عقد علاء عباس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).