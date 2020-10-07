2020/10/07 | 11:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء كربلاء للنبأ: لدينا خطة لإضافة 1500 محولة للمحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كهرباء كربلاء للنبأ: لدينا خطة لإضافة 1500 محولة للمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).