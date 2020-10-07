’أبل’ تعلن عن الموعد المرتقب بكلمتين!

2020/10/07 | 11:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت شركة "أبل"، الثلاثاء، موعد كشفها عن هاتفها المنتظر "أيفون 12".



وستعرض "أبل" هاتفها الجديد الذي يحمل اسم "آيفون 12" خلال مؤتمر ستعقده في الثالث عشر من أكتوبر الجاري.

وتضمنت دعوة "أبل" للحدث الخاص بالكشف عن هاتفها عبارة "مرحبا...



سرعة"، الأمر الذي اعتبره كثيرون تلميحا من الشركة الأميركية إلى دمج الجهاز لتقنية الجيل الخامس من الاتصالات، أو سرعة المعالج، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، وتابعها "ناس".

وكانت تسريبات تقنية قد أشارت إلى أن "آيفون 12" سيأتي في 4 إصدارات، هي "12" و"12 ماكس" و" 12 برو" و"12 برو ماكس"، علما أن شاشات العرض ستتراوح بين 5.4 و6.1 للإصدارين الأولين، و6.1 و6.7 للنسختين الباقيتين.

ويمكن أن تبدأ الأسعار من 649 دولارا، وتصل إلى ما فوق 1099 دولارا، ويتوقع أن تبتعد طرازات آيفون الجديدة عن الحواف الدائرية المستخدمة في الإصدار 11.

وفيما يخص الجزء الخلفي، لا يبدو أنه سيطرأ عليه تعديلات، باستثناء ضمه كاميرتين، مقابل 3 كاميرات كانت في النسخة السابقة.

وهناك أيضا تكهنات بأن طراز آيفون 12 سيستخدم إطارا من الألومنيوم، على أن يعتمد طراز "برو" على الفولاذ المقاوم للصدأ.

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