نصيف:النفط ابرمت صفقة تسببت بخسارة اكثر من 14 مليار دينار

2020/10/07 | 11:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الأربعاء، بإلغاء صفقة عقدتها وزارة النفط، مؤكدة أن العقد أبرم لصالح أحد “السياسيين الكبار”، وساهم في خسائر فادحة تصل إلى 14.5 مليار دينار.

وقالت نصيف في بيان تلقته /المعلومة/ انه “في الوقت الذي تشكو فيه المصافي العراقية منعدم إرسال النفط إليها وتخسر 14 مليار دينار شهرياً، تعاقدت وزارة النفط مع شركة فيالكرادة على تكرير 38 ألف برميل نفط يومياً في مصفى بازيان بمحافظة السليمانية، وبمعدلعشرة مليارات دينار شهريا”، مؤكدة أن “أحد السماسرة عمل على تمرير الصفقةلصالح أحد السياسيين الكبار”.

وأضافت، أن “شركة نفط الشمال أرسلت كتاباً إلى وكيل الوزارة لشؤون التصفية يتضمن جدولاً بخسائر الإنتاج لشهر شباط 2019، حيث بلغت الإيرادات التي تمت خسارتها 14 ملياراً و 547 مليون دينار، نتيجة التوقفات الاضطرارية بسبب قلة سحب المنتجات مما أدى إلى اختناق في الخزانات والوصول إلى إيقاف الوحدات الإنتاجية، وكل هذه الخسائر والأضرار سببها جشع حيتان الفساد”.

وبينّت نصيف بالقول، “كلما تزداد وطأة الأزمة المالية تبدأ فضائح الفساد تتسرب وتظهر للعلن، وتمتد لتشمل شخصيات نهبت ثروات البلد طيلة السنوات الماضية، وقد وصلت الدولة اليوم إلى مرحلة خطيرة من الأزمة إلى درجة عدم القدرة على توزيع رواتب الموظفين في موعدها، والسبب هو الفساد المتفشي منذسنين”.

وشددت النائبة، على “ضرورة إلغاء صفقة التكرير وكافة الصفقات المشابهة لها، ومعالجة مشكلة المصافي العراقية التي تعاني من خسائر كبيرة”.انتهى 25

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