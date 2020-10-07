سائرون: أميركا تقف وراء أحداث فوضى بين الزائرين في كربلاء

2020/10/07 | 11:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اتهم النائب عن الكتلة النيابية لتحالف سائرون محمود الزجراوي، الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراء أحداث فوضى بين الزائرين في كربلاء المقدسة.وقال الزجراوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أمريكا تقف وراء مجاميع خارجة عن القانون تسمي نفسها بـ(ثوار تشرين)”، مبينا ان “هولاء هدفهم واضح في محاولة منهم لأحداث فوضى لإرجاع تغلغل البعث الصدامي والداعشي”.واضاف ان “ العراق اصبح في مرمى الاستهداف الخارجي وما حدث ليلة امس في كربلاء تتحمله الحكومة الحالية كونها سكتت عن العصابات التي تسمي نفسها بالتشرينيين”.



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