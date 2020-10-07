الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع تأجيل محادثات صفقة التحفيز الأمريكية

2020/10/07 | 11:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة اليوم الأربعاء مع تعليق محادثات التحفيز في الولايات المتحدة.

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