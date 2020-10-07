خواصّ الأسلوب العصري! - سليمان جبران

2020/10/07 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سليمان_جبران سليمان جبران: خواصّ الأسلوب العصري! اتّصل بي أحد الأصدقاء ، فكانتْ لنا محادثة طويلة بالتلفون.



هكذا صرنا في هذه الأيّام الغبراء نتناقش، حتّى في المسائل النظريّة المطوّلة! منعتنا الكورونه من الخروج والجلوس معا، على فنجان قهوة مهيّل، والحديث على راحتنا.



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فلا أقلّ مِن محادثات مسهبة على التلفون طبعا! قال الصديق ما معناه أنّه يقرأ كتاباتي كلّها، ويوافق على معظم ما يجده فيها، لكنّه يعتبر أسلو ......





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