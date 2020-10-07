اليوم.. القوة الجوية يواجه العدالة في الاطار الودي

2020/10/07 | 11:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يواجه فريق القوة الجوية بكرة القدم، نظيره العدالة ودياً استعداداً للدوري الممتاز.وقال المنسق الاعلامي للنادي علاء محمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “القوة الجوية يلاقي فريق العدالة اليوم وديا عند الساعة الثالثة وثلاثين دقيقة على ملعب نادي القوة الجوية الرياضي”.واوضح ان “المباراة تأتي ضمن استعدادات الصقور لدوري الكرة الممتاز وستكون مغلقة امام وسائل الإعلام والجمهور”.يذكر ان الدوري الممتاز سينطلق في الخامس والعشرين من السهر الحاري.



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