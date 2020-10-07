الدراجي: حجم الفساد المالي في مزاد العملة بلغ هذا العام 495 مليون دولار

2020/10/07 | 11:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد قال عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، إن الفساد المالي بالمنافذ الحدودية بلغ 27 مليار دولار منذ بداية العام الحالي وحتى الآن ،فيما اشار الى ان حجم الفساد المالي في مزاد العملة بلغ 495 مليون دولار.وحذر الدراجي، من خطورة الوضع الاقتصادي مع وصول احتياطي البنك المركزي العراقي لأقل من 60 مليار دولار مع استمرار فساد مزاد العملة بملايين الدولارات.وطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل شخصيا في ادارة وزارة المالية لإنهاء الفساد ومساومات وزير المالية بشأن فرض الاقتراض.

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