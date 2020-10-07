الصفار يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية تتضمن ضغط النفقات العامة وحصر مزدوجي الرواتب

2020/10/07 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، خلال استضافته ببرنامج من بغداد، إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجاوز الأزمة المالية، تتضمن ضغط النفقات الشكلية، ومعالجة مشكلة مزدوجي الرواتب، وتعظيم إيرادات المنافذ الحدودية.

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