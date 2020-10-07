الكاظمي: العراق يمر بوضع مالي سيء

2020/10/07 | 11:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعزا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اسباب تردي الاوضاع المالية في البلاد الى استشراء الفساد في مفاصل الدولة العراقية خلال السنوات الفائتة.وخلال لقائه امير الجماعة الاسلامية الكردستانية علي بابير والوفد المرافق له امس الثلاثاء، بحسب بيان اعلنه المكتب الاعلامي للاخير الذي قال للكاظمي: “تحملون على عاتقكم مسؤولية وأعباءً ثقيلة في مرحلة صعبة، […]

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