ميسي يباشر خطوات

2020/10/07 | 11:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رحلته نحو تحقيق الحلم الأكبر على الإطلاق بمواجهة الإكوادور في بوينوس أيرس، في مستهل تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

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