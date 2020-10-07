الصحة تطالب بمحاسبة غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية

2020/10/07 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت وزارة الصحة بمحاسبة غير الملتزمين بارتداء الكمامات أو من يقوم بالتحريض على عدم ارتداءها.

وأكدت الوزارة في بيان أن الفرق الصحية والرقابية التابعة لها قالت إن ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي كفيل بالحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن كوادر الوزارة لمست في الآونة الأخيرة عدم التزام غالبية المواطنين بالإجراءات الوقائية وهو سيقود إلى الدخول بمرحلة خطيرة خلال الفترة المقبلة.

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