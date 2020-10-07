2020/10/07 | 11:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية نتائج الامتحانات

النهائية للسادس الاعدادي بكافة فروعه.

وتقدم وزير التربية الاستاذ علي مخلف

الدليمي في كلمة خاصة بهذه المناسبة،

الشكر والعرفان لدولة رئيس الوزراء

مصطفى الكاظمي على

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