العراق يستقبل بضائع ايرانية بقيمة 183 مليون دولار من منفذ مهران فقط

2020/10/07 | 11:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير العام لدائرة الجمارك

بمحافظة ايلام الايرانية ان الانشطة

التجارية والاقتصادية في منفذ مهران

الحدوي الدولي مع العراق لم تتوقف في

ايام ما قبل زيارة الاربعين الحسيني.

واضاف روح الله غلامي

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