محافظ السليمانية: كورونا اجتاح البيوت وحظر التجوال ما عاد نافعاً

2020/10/07 | 11:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ السليمانية، هفال ابو بكر،

الأربعاء، (07 تشرين الأول، 2020)، أن

فيروس كورونا اجتاح بيوت المحافظة،

وقرار إعادة فرض حظر التجوال ما عاد

نافعاً.

وقال محافظ السليمانية هفال ابوبكر في

مؤتمر صحفي،

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