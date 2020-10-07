رئيس جهاز الامن الوطني يصل الانبار

2020/10/07 | 11:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس جهاز الامن الوطني، عبد الغني الاسدي، الى محافظة الانبار لبحث الواقع الأمني في المحافظة.

وذكر بيان عن مكتب الاسدي ان الأخير “وصل الى محافظة الانبار والتقى بالقيادات الأمنية في المحافظة”.

وأضاف ان “الزيارة تأتي لمناقشة الواقع الامني ودور جهاز الامن الوطني في المحافظة”.

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