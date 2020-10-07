الطباطبائي: جماعات مدعومة من الخارج حاولت تخريب الزيارة الأربعينية

2020/10/07 | 11:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..علّق نائب الامين العام لحركة عصائب أهل الحق السيد محمد الطباطبائي، الأربعاء، على الأحداث التي جرت في محافظة كربلاء المقدسة يوم أمس، فيما أكد أن تلك الجماعات المدعومة من الخارج أرادت تخريب الزيارة المليونية.وقال الطباطبائي في حوار تابعته /المعلومة/، إنه “من المحزن والمؤسف ما حدث مؤخراً، امس، من مجموعة تريد تخريب الزيارة، وهذه الفئة الضالة المدعومة من الخارج كانت تريد تخريب الزيارة المليونية والمساس بهذه الشعيرة المقدسة”.وأضاف، :”نقول الحمد لله تمت السيطرة الكاملة عليهم وقسم منهم لاذ بالفرار”، داعياً الاجهزة الامنية والمؤسسات القضائية، إلى “القيام بواجبها الكامل، فضلاً عن وقوف العشائر العراقية الأصيلة والاستنكار لهذه الأفعال المشينة والأخلاق السيئة”.



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