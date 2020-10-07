“أبل” تكشف موعد إطلاق “آيفون 12”.. وتلمح لأبرز مواصفاته

2020/10/07 | 11:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…أعلنت شركة “أبل” الأميركية، الثلاثاء، موعد كشفها عن هاتفها المنتظر “أيفون 12”.وستعرض “أبل” هاتفها الجديد الذي يحمل اسم “آيفون 12” خلال مؤتمر ستعقده في الثالث عشر من أكتوبر الجاري.وتضمنت دعوة “أبل” للحدث الخاص بالكشف عن هاتفها عبارة “مرحبا… سرعة”، الأمر الذي اعتبره كثيرون تلميحا من الشركة الأميركية إلى دمج الجهاز لتقنية الجيل الخامس من الاتصالات، أو سرعة المعالج، حسبما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.وكانت تسريبات تقنية قد أشارت إلى أن “آيفون 12” سيأتي في 4 إصدارات، هي “12” و”12 ماكس” و” 12 برو” و”12 برو ماكس”، علما أن شاشات العرض ستتراوح بين 5.4 و6.1 للإصدارين الأولين، و6.1 و6.7 للنسختين الباقيتين.ويمكن أن تبدأ الأسعار من 649 دولارا، وتصل إلى ما فوق 1099 دولارا، ويتوقع أن تبتعد طرازات آيفون الجديدة عن الحواف الدائرية المستخدمة في الإصدار 11.وفيما يخص الجزء الخلفي، لا يبدو أنه سيطرأ عليه تعديلات، باستثناء ضمه كاميرتين، مقابل 3 كاميرات كانت في النسخة السابقة.انتهى 25

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