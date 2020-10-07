2020/10/07 | 12:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعرض اليهود الأميركيون لاتهامات الولاء المزدوج لعقود من الزمن، رغم انخراطهم في المجتمع وخدمتهم في كافة فروع حكومة الولايات المتحدة، وفقا لمقالة رأي للكاتبة بيثاني ماندل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مصدر قلق للمؤمنين من كل دين".. لماذا يدافع اليهود عن القاضية الكاثوليكية باريت؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مصدر قلق للمؤمنين من كل دين".. لماذا يدافع اليهود عن القاضية الكاثوليكية باريت؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).