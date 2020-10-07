{الفرات نيوز} تنشر نتائج امتحانات السادس الإعدادي عبر هذا الرابط

2020/10/07 | 12:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالتنا نتائج امتحانات السادس الإعدادي بكافة فروعه للدور الأول للعام الدراسي 2019 – 2020، المقرر إعلانها غداً الأربعاء بحسب وزارة التربية.

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