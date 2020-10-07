هورامي: الحوارات بين اربيل وبغداد مستمرة

2020/10/07 | 12:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد سمير هورامي، اليوم الاربعاء، ان الحوارات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لمناقشة الملفات المالية مستمرة.

وقال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: ان الحوارات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية مستمرة، وقام وفد مشترك من وزارتي التخطيط والمالية بزيارة العاصمة بغداد لعدة مرات لمناقشة استراتيجية موازنات الاعوام المقبلة 2021، 2022، 2023.

واضاف: نحن شاركنا في اعداد استراتيجية تلك الموازنات التي تقوم الحكومة الاتحادية بصياغتها، وبعد ذلك سيقوم وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان بزيارة العاصمة بغداد مرة اخرى لبدء الحوارات لتثبيت المستحقات المالية لاقليم كوردستان في موازنة العام 2021، لكي لاتكون هناك اشكالات مالية في العام المقبل.

وتابع: ان حكومة اقليم كوردستان ملتزمة بالاتفاق المبدئي الذي يستمر لغاية نهاية العام الحالي وهو ان تقوم الحكومة الاتحادية بارسال مبلغ 320 مليار دينار كتخصيصات لرواتب الموظفين وان تقوم حكومة اقليم كوردستان بتسليم نصف عائدات المنافذ الحدودية الى الحكومة الاتحادية.

PUKmedia خاص ‌

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