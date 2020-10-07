المالية النيابية ترجح وصول تخصيصات الرواتب الاسبوع المقبل

2020/10/07 | 12:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت اللجنة المالية النيابية ان تقوم الحكومة الاتحادية بارسال الاموال المخصصة لرواتب موظفي اقليم كوردستان خلال الاسبوع المقبل.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الحكومة الاتحادية بدأت بصرف رواتب موظفيها، اليوم الاربعاء، وهي تحتاج لعدة ايام لاكمال توزيع الرواتب.

واضاف: اعتقد بان الحكومة الاتحادية ستقوم بارسال مبلغ 320 مليار دينار المخصصة لرواتب موظفي اقليم كوردستان خلال الاسبوع المقبل.

هذا واتفقت حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على ان تقوم الاخيرة بارسال مبلغ 320 مليار دينار مخصصات لرواتب الموظفين وان تقوم حكومة اقليم كوردستان بتسليم نصف واردات المنافذ الحدودية الى الحكومة الاتحادية.

PUKmedia خاص ‌

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