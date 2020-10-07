أمير الكويت يصدر مرسوما بتزكية شقيقه وليا للعهد

2020/10/07 | 12:06 - المصدر: NRT عربية

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أمير الكويت وولي العهد الجديد

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، مرسوما أميريا يقضي بتزكية مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، حيث سيتم ارسال المرسوم لمجلس الأمة لمبايعة ولي العهد غدا.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري علي جراح الصباح، قوله في تصريح اليوم، 7 تشرين الأول 2020، إن "أسرة آل صباح قد باركت تزكية أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، لمشعل الأحمد الجابر الصباح، وليا للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت".

من هو مشعل الأحمد الصباح؟

ولي العهد الجديد شغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو الابن السابع لأمير الكويت الأسبق أحمد الجابر الصباح.

التحق مشعل بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى إدارة أمن الدولة.

وعينه الأمير الأسبق جابر الأحمد عام 1977 رئيسا لديوانية شعراء النبط، كما أصدر مرسوما أميريا بتعيينه نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

ويكتسب منصب ولي العهد أهمية قصوى لأن من يتولى هذا المنصب يعد بمثابة الأمير المستقبلي للبلاد.





وتنص المادة السابعة من قانون توارث الإمارة على أنه "ينوب عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حال تغيبه خارج الدولة، وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور".

وبحسب المادة نفسها، للأمير أن "يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".

وتحدد المادة الرابعة من دستور الكويت والمادة السادسة من قانون توارث الإمارة 5 شروط يجب توافرها في ولي العهد، وهي: أن يكون من ذرية المغفور له مبارك الصباح، رشيدا، عاقلا، وابنا شرعيا لأبوين مسلمين، وألا تقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة، وضمن هذه الآلية، يزكي الأمير أحد الأشخاص ممن تنطبق عليه الشروط لهذا المنصب ويقوم مجلس الأمة بمبايعته، وهذا ما حدث عند اختيار الأمير الحالي نواف وليا للعهد عام 2006.

ر.إ

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