التربية تعلن نتائج السادس الاعدادي بكافة فروعه

2020/10/07 | 12:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، نتائج الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي بكافة فروعه، مشيرة الى ارتفاع نسب النجاح مقارنة بالسنوات السابقة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم (7 تشرين الاول 2020)، ان "وزير التربية علي مخلف الدليمي قدم في كلمة خاصة بهذه المناسبة، الشكر والعرفان لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مساندته للعملية الامتحانية منذ انطلاقها الى انتهائها، وكذلك الوزارات الساندة كلا من الصحة والتعليم العالي، والداخلية، والدفاع، والامن الوطني، وهيئة الحشد، والاتصالات".

واضاف، انه "الدليمي تقدم بالشكر والعرفان لكافة الملاكات التربوية التي اوصلت الامتحانات الى مبتغاها المطلوب".

واوضح، ان الوزير "بارك معاليه للطلبة ولذويهم الجهود العالية والواضحة من خلال نسب النجاح التي تحققت في نتائج الطلبة مقارنة بالاعوام السابقة بكافة فروعه، مشيدا وبفخر بطلبتنا الذين قهروا الظروف الاستثنائية من اجل عراقنا الحبيب".

واكدت الوزارة ان نسب النجاح كانت كالآتي:

الفرع العلمي التطبيقي ( ‌‎%‎81‎ )

الفرع العلمي الاحيائي ( ‎%‎74)

الفرع الادبي (‎%‎77)

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