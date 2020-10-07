2020/10/07 | 12:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..شدد وزير الداخلية عثمان الغانمي ، اليوم الاربعاء، على عدم السماح للتيارات المنحرفة والمندسين بتعكير صفو أجواء زيارة اربعينية الامام الحسين واخية ابا الفضل العباس عليهما السلام والزائرين ، مؤكدا اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق من يتجاوز على الزيارة وقداستها .وقال الغانمي في تصريح لـــــ ( المستقلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يؤكد بعدم السماح للتيارات “المنحرفة” تعكير أجواء الاربعينية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يؤكد بعدم السماح للتيارات “المنحرفة” تعكير أجواء الاربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).