استطلاع: اكثر من نصف الشباب في الشرق الاوسط يفكرون بالهجرة

2020/10/07 | 12:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشف استطلاع جديد لقناة الجزيرة الانكليزية يتعلق بفئة الشباب لعام 2020 ان منطقة الشرق الاوسط تضم اكبر فئة من الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و 24 عامًا ممن يفكرون في الهجرة.وذكر الاستطلاع الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن “أكثر من أربعة من كل 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا يفكرون في الهجرة من بلدانهم الأصلية في منطقة المشرق العربي” .واضاف أن ” الاستطلاع الذي اجرى مقابلات مع 4000 شاب عربي من 17 دولة ، أن 42 في المائة من جميع الشباب العرب الذين شملهم الاستطلاع قد فكروا في الهجرة إلى دولة أخرى ، بينما حاول 15 في المائة المغادرة بنشاط”.واوضح أن ” منطقة المشرق العربي ضمت اكبر نسبة من الشباب الراغبين في الهجرة والتي بلغت 63 بالمائة في بلغت النسبة في لبنان 77 بالمائة “، مشيرا الى أن ” خيبة الأمل من القيادة السيئة والفساد المستشري والفشل الاقتصادي الواسع النطاق كانت من بين الأسباب التي دفعت الكثير من الشباب إلى التفكير في الهجرة”.وتابع أن ” 77 بالمائة من الشباب اعترفوا بوجود الفساد الاداري في بلدانهم فيما تسببت جائحة كورونا إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية ، حيث قال 20 بالمائة من الشباب الذين شملهم الاستطلاع إنهم أو أحد أفراد أسرتهم فقدوا العمل منذ بدء تفشي المرض”.وبين الاستطلاع أنه ” وبشكل عام قال 72 بالمائة من الشباب العربي إنهم شعروا أنه من الصعب العثور على عمل.



وكانت أعلى نسبة من الشباب الذين قالوا إنه من الصعب العثور على عمل في لبنان بنسبة 91 بالمائة والأردن بنسبة 90 بالمائة”.وواصل أن ” من بين العينة الذين شملهم الاستطلاع ، أفاد 35 بالمائة من الشباب العربي أنهم مدينون ، بزيادة بلغت 21 بالمائة عن عام 2019، فيما أعرب الشباب الذين شملهم الاستطلاع في لبنان والجزائر والعراق والسودان بأغلبية ساحقة عن دعمهم للاحتجاجات المناهضة للحكومة لعام 2019 في بلدانهم وبلغت نسبتها جميها أكثر من 80بالمائة”.



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