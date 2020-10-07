هبوط أسعار النفط والسبب امريكا

2020/10/07 | 12:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادهبطت أسعار النفط، الثلاثاء بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، وتعثر محادثات رابع حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر من جائحة فيروس كورونا.وبحلول الساعة الـ 0648 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 40.25 دولار للبرميل.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت […]

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