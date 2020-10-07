بغداد اليوم تنشر نتائج السادس الإعدادي

2020/10/07 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء (07 تشرين الأول 2020)، روابط نتائج طلبة السادس الإعدادي بكافة فروعه.





وحصلت (بغداد اليوم) على الروابط، بعد ما أعلنت وزارة التربية نشر رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي (العلمي، والادبي) ، للعام الدراسي 2019 – 2020.

- رابط نتائج الفرع العلمي ( التطبيقي ) لجميع المحافظات: اضغط هنـــــــــــــــــا

- رابط نتائج الفرع العلمي ( الاحيائي ) لجميع المحافظات: اضغط هنــــــــــــــــــــــــا

- رابط نتائج الفرع الادبي لجميع المحافظات: اضغط هنـــــــــــــــــا

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