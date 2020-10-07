أمير الكويت يختار مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد

2020/10/07 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدر أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء (7 تشرين الاول 2020)، مرسوماً أميرياً، يقضي بتزكية مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد.

يتبع.



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